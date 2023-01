Lieux de pouvoir pris d'assaut au Brésil : des élus français dénoncent "les attaques de l'extrême droite"

Des centaines de partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi ce dimanche soir le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine après l'investiture du président de gauche Lula dont ils refusent l'élection.

Des élus français, du camp présidentiel et de l'opposition de gauche, ont fustigé les "attaques de l'extrême droite" au Brésil et ont affiché leur soutien au président Lula. "Solidarité avec le peuple brésilien, dont les institutions sont attaquées par des militants d'extrême droite. Voilà où mène le complotisme, la délégitimation d'un président démocratiquement élu et la remise en cause du suffrage universel", a tweeté l'eurodéputé macroniste Stéphane Séjourné, à la tête du parti Renaissance.