Meurtres en Amazonie : les restes du journaliste Dom Phillips formellement identifiés

Ce vendredi, "cette confirmation a été possible grâce à un examen odontologique" des prélèvements qui ont été analysés dans un laboratoire à Brasilia, précise la police dans un communiqué. Mais "les travaux d’identification complète se poursuivent, pour mieux comprendre la cause de la mort, la dynamique du crime et la dissimulation des cadavres", a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, les policiers avaient indiqué qu'ils ne suspectaient pas l'acte d'un commanditaire dans cette affaire. Pour eux, tout porte à croire "que les tueurs ont agi seuls, sans une organisation criminelle à l'origine des meurtres". L'Union des peuples indigènes de la Vallée de Javari, dont des membres ont activement participé aux recherches, a aussitôt réfuté la version des forces de l'ordre, pointant plutôt la responsabilité "d'un groupe organisé".