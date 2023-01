Brésil : non, ce "shaman" n'a pas participé à l'assaut du Congrès

C'est un vrai jeu des sept différences. Nombreuses sont les similitudes entre l'assaut du Capitole américain à Washington par des partisans de Donald Trump et l'invasion du Congrès brésilien à Brasilia ce dimanche 8 janvier, que seuls deux ans séparent. Sur le fond, les émeutiers contestent les résultats de l'élection présidentielle. Et sur la forme, certains ont relevé la présence dans les deux cortèges d'un personnage identique. Un "Shaman", à la coiffe amérindienne accompagnée de cornes de bison et au visage aux couleurs du pays. Un internaute a ainsi mis en ligne le soir des événements les photos des deux hommes, relevant une filiation entre les deux émeutes. Une fausse information vue plus de 2,4 millions de fois.