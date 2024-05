Brésil : les inondations sans précédant dans le sud du pays font au moins 100 morts et 374 blessés

Selon un bilan provisoire, les inondations sans précédent qui sévissent dans le sud du Brésil ont provoqué la mort de 100 personnes. À Porto Alegre, les opérations de secours ont dû être interrompues à cause de nouvelles pluies. Les pertes économiques atteignent environ 1,1 milliard d'euros, selon les projections de la Confédération nationale des municipalités.

Le bilan humain des inondations est déjà lourd dans le sud du Brésil et il n’est que provisoire : 100 morts, 130 disparus, 374 blessés, selon la Défense civile. Dans l'État du Rio Grande do Sul, riche région agricole frappée tout au long de la semaine dernière par des pluies torrentielles, les scènes de désolation se succèdent. Dans la capitale régionale Porto Alegre (environ 1,4 million d'habitants) les opérations de secours ont dû être interrompues à cause de nouvelles pluies. Plus de 163.000 personnes ont fui leur domicile à Porto Alegre et dans plus de 400 localités frappées par ces intempéries d'une violence exceptionnelle.

Le fleuve Guaiba, qui traverse la métropole et a connu une crue historique jusqu'à 5,30 mètres, a baissé à 5,06 mètres mercredi, mais la situation demeure très délicate. Le gouvernement fédéral a par ailleurs annoncé qu'il allait importer 200.000 tonnes de riz afin de garantir l'approvisionnement et aussi d’éviter une spéculation sur les prix, le Rio Grande do Sul fournissant plus des deux tiers du riz consommé au Brésil.

Près de 61.000 habitations endommagées ou détruites

Les premières évaluations des dégâts matériels ont été établies. Près de 61.000 habitations ont été endommagées ou détruites, selon la Confédération nationale des municipalités, qui a révisé à la baisse un précédent chiffre de 100.000. Les pertes économiques atteignent 6,3 milliards de réais (environ 1,1 milliard d'euros), selon les projections de cet organe. Les dégâts subis par les écoles, hôpitaux et mairies ont été évalués à 351 millions de réais (64 millions d'euros).

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré dans un communiqué les pertes en vies humaines au Brésil et souligné que des désastres de ce genre constituent un "rappel des effets dévastateurs de la crise climatique". En 2023, le Brésil a été le théâtre de 1161 catastrophes naturelles de natures et de dimensions variées, un record depuis le début des relevés en 2011, selon le Centre national de surveillance et d'alerte des catastrophes naturelles (Cemaden).