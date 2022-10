"Lula n’est pas du tout assuré de gagner" : à quoi va ressembler l'entre-deux-tours de la présidentielle au Brésil ?

Il y aura bien un second tour. Annoncé largement en tête dans les sondages - et même gratifié de plus de 50% des votes par certains -, Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula (parti des travailleurs), a finalement récolté 48% des scrutins, dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne. Un résultat suffisant pour faire la course en tête mais qui entérine la tenue d'un second tour de tous les dangers pour l'ex-chef d'état de gauche. "Je peux vous dire que nous allons gagner cette élection. C'est juste une prolongation", a-t-il déclaré devant ses partisans, tout de même visiblement affecté.