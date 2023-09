Brésil : un cyclone fait au moins 21 morts dans le sud du pays

Des hélicoptères ont été utilisés pour évacuer des habitants isolés, certaines routes étant totalement inutilisables en raison des inondations. Plus de 25.000 personnes, sur une soixantaine de localités, ont été affectées par les pluies diluviennes, qui ont provoqué "des glissements de terrains et des inondations", ont expliqué les autorités locales dans un communiqué. Plus de 300 millimètres de pluie sont tombés dans cet État ces dernières 24 heures.