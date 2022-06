Brésil : un suspect reconnaît avoir enterré les corps des disparus en Amazonie, des "restes humains" retrouvés

"C'est très triste", a réagi de son côté l'ex-président de gauche Lula da Silva, à la tête de l'État entre 2003 et 2011, et actuellement candidat à la présidentielle de 2022. "Des personnes mortes pour défendre les terres indigènes et l'environnement. Le Brésil ne peut pas être cela", a-t-il écrit sur Twitter.