Brésil : un sympathisant de Lula tué à coups de hache par un soutien de Bolsonaro

L'attaque a eu lieu quelques semaines avant la prochaine élection présidentielle, dont le 1er tour doit se dérouler le 2 octobre, et qui verra s'affronter le président d'extrême droite Bolsonaro et le chef de la gauche Lula, favori dans tous les sondages. La police a relevé le niveau de sécurité des meetings électoraux, où les deux candidats portent des gilets pare-balles et évitent les contacts rapprochés avec la foule.