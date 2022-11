Brésil : une amende de 4,2 millions de dollars infligée au parti de Bolsonaro pour "mauvaise foi"

Pour justifier sa demande d'annulation, le Parti libéral a notamment estimé que le "mauvais fonctionnement" de cinq modèles d'urnes "remet en cause la transparence du processus électoral". Mais pour le TSE, aucun élément ne permet de juger en l'état d'une fraude du scrutin via le système électronique. Le jugement relève "l'absence de preuves et de circonstances justifiant la mise en place d'une vérification extraordinaire" des 280.000 urnes électroniques utilisées pour le vote. Les arguments présentés sont "absolument faux", a assuré Alexandre de Moraes, président du TSE.

Depuis que le candidat de gauche Lula a remporté le second tour de la présidentielle, le 30 octobre dernier, avec une petite majorité de 50,9%, des voix se sont élevées pour dénoncer une fraude et demander l'annulation du scrutin. Et comme ça a été le cas aux États-Unis pour les élections de mi-mandat, le vote électronique est depuis au cœur de nombreuses théories conspirationnistes. Sortant de son silence deux jours après les résultats, Jair Bolsonaro n'avait pas reconnu explicitement sa défaite mais avait autorisé "à débuter le processus de transition" avec Lula.