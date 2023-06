Brésil : l'ex-président Bolsonaro condamné à huit ans d'inéligibilité

L'ancien chef de l'Etat (2019-2022) était poursuivi pour "abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication" pour avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité des urnes électroniques, quelques mois avant le scrutin remporté par son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. C'est un discours prononcé en juillet 2022 devant des diplomates à la résidence présidentielle de l'Alvorada, et retransmis sur la TV publique et les réseaux sociaux, qui est au cœur du procès. Il avait dit vouloir "corriger des failles" dans le vote électronique avec la "participation des forces armées".

Les juges du TSE ont critiqué sévèrement la conduite de l'ex-président. Son discours a pris les airs d'un "narratif délirant avec des effets néfastes pour la démocratie" et il ne s'est pas agi d'un acte isolé mais d'un choix "forgé de façon stratégique au fil du temps, à des fins électorales", a tonné jeudi le juge André Ramos Tavares. A l'inverse, pour son collègue Raul Araujo, son comportement "n'a pas été tel qu'il justifie une mesure extrême d'inéligibilité".

La défense du "Trump brésilien" a cependant fait savoir qu'elle ferait appel.