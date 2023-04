Brexit : 6 Britanniques sur 10 sont-ils désormais favorables à un retour dans l'UE ?

D'où proviennent les chiffres mis en avant par l'élu ? D'une enquête d'opinion réalisée par l'institut Omnisis, dont les résultats ont été présentés vendredi 21 avril. Au total, 1318 personnes ont été sondées, des individus sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif de la population britannique. Si la méthodologie employée ne semble pas poser de problème, il convient toutefois de se méfier de l'analyse qui est faite des résultats.

En effet, une lecture des chiffres revient à conclure qu'outre-Manche, plus de 6 personnes sur 10 souhaiteraient désormais que le Royaume-Uni fasse son retour dans le giron de l'UE. Or, ce n'est pas tout à fait ce qu'expriment les sondés. Omnisis fournit deux versions des résultats : une première incluant l'ensemble des sondés, et la deuxième qui exclut les répondants qui n'expriment pas d'opinion sur le sujet. C'est cette seconde version qui est généralement retenue, afin de ne distinguer que les "pour" et les "contre".