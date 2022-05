Irlande du Nord : quel est ce protocole qui sème la discorde entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ?

Le protocole a été négocié entre 2019 et 2020 entre Londres et Bruxelles dans le cadre du Brexit. Il concerne la délicate situation de l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni et n’est donc plus membre de l’UE, et qui détient une frontière avec la République d’Irlande, membre de l’UE. Le texte a été conçu pour répondre à un double objectif : protéger l’intégrité du marché unique européen et éviter la mise en place d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, ce qui pourrait fragiliser la paix conclue en 1998.

La province britannique a été meurtrie par trois décennies sanglantes connues sous le nom de "Troubles" opposant les unionistes, principalement protestants et attachés au maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, et les Républicains, essentiellement catholiques et en faveur d’une réunification des deux Irlande.