Brexit : une majorité d'électeurs britanniques voudraient désormais des liens plus forts avec l'Europe

Le sondage montre également que trois fois plus d'électeurs britanniques estiment aujourd'hui que le Brexit a créé plus de problèmes qu'il n'en a résolus (63%), quand seuls 21% considèrent à l'inverse qu'il a résolu plus de problèmes qu'il n'en a créés. Il révèle aussi que dans les circonscriptions de Boston et Skegness, dans le Lincolnshir, particulièrement pro-Brexit en 2016, 40% des électeurs souhaiteraient maintenant resserrer les liens avec les Vingt-Sept, contre seulement 19% qui plaident pour instaurer encore plus de distance. Lors du référendum, le "Oui" l'avait emporté dans ces deux communes à près de 75%.

Cette étude paraît juste après la publication la semaine passée des chiffres officiels des autorités britanniques sur les migrations. Alors que le gouvernement avait notamment affirmé que le vote permettrait d'endiguer les entrées sur le territoire et "reprendre le contrôle" de ses frontières, les migrations vers le Royaume-Uni ont enregistré un nouveau record de plus de 606.000 personnes en 2022, soit 24% de plus que le précédent record, en 2021. Des questions attendues à l'ordre du jour de la rencontre entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron jeudi, en Moldavie.

À rebours de la position du gouvernement britannique, l'enquête de Best for Britain révèle que plus de la moitié des sondés ont estimé que leur pays devait délivrer davantage de visas aux travailleurs étrangers. Moins d'un quart d'entre eux préféraient au contraire que leur nombre soit réduit.