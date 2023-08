Les BRICS s'élargissent avec six nouveaux membres : un poids économique renforcé ?

Il n'empêche que le bloc des Brics devrait à présent, dans sa nouvelle version élargie, voir son poids économique encore se renforcer à l'échelle internationale. Iran, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis "ont tous un poids économique énorme et leur pétrole préserve leurs intérêts", souligne auprès de l'AFP Chris Landsberg, spécialiste en politique étrangère à l'Université de Johannesburg. Les Émirats arabes unis se classent par exemple au 20e rang mondial selon le FMI, au regard du PIB par habitant.

Gustavo de Carvalho, chercheur en relations internationales basé en Afrique du Sud accrédité au sommet, note sur le réseau social d'Elon Musk que les nouveaux membres permettraient d'accroître "la visibilité du bloc", mais aussi d'offrir au groupe "l’opportunité de commercer plus facilement entre eux en utilisant les monnaies locales" et d'ouvrir "un nouvel espace pour le commerce au sein du Sud global", à l'heure où les Brics cherchent à s'affranchir du dollar américain et à faire évoluer les institutions financières internationales actuelles.