Budget retoqué, ministre limogé... Liz Truss en pleine crise politico-économique au Royaume-Uni

38 jours en enfer. Nommée Première ministre le 5 septembre dernier après la démission de Boris Johnson, Liz Truss vit un début de mandat plus que difficile. Arrivée aux commandes dans un contexte économique et social déjà particulièrement tendu, elle doit désormais faire face à une crise politique, la grogne montant au sein même de sa majorité. Sur la sellette, elle a amorcé, ce vendredi 14 octobre, un virage pour tenter de sauver son mandat. Entre autres annonces, son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a ainsi été limogé. Le très contesté libéral a été remplacé par Jeremy Hunt, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé... et soutien de Rishi Sunak - rival de Liz Truss lors de la course à Downing Street.

Une décision qui intervient à la suite d'une succession de rétropédalages entrepris face à la pression d'acteurs politiques et économiques majeurs du pays, et parfois même étrangers. On fait le point.