Tuerie raciste aux États-Unis : Joe Biden dénonce un "acte de terrorisme intérieur"

Les États-Unis à nouveau touchés par une tuerie de masse. Samedi, dans un supermarché de l'État de New York, un homme de 18 ans a ouvert le feu, causant la mort d'au moins dix personnes, dont une majorité d'Afro-Américains. Le tueur, équipé d'une arme d'assaut, d'un gilet pare-balle, d'une tenue de type militaire, d'un casque et d'une caméra pour diffuser son crime en direct sur internet, a été immédiatement arrêté sur place, poursuivi dans un premier temps pour "meurtre avec préméditation" et incarcéré.