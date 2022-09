Burkina Faso : des tirs entendus dans le quartier de la junte militaire à Ouagadougou

Depuis 2015, les attaques récurrentes de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, principalement dans le nord et l'est du pays, ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelque deux millions de personnes. Depuis l'an dernier, le Burkina est devenu l'épicentre des violences dans le Sahel, avec plus d'attaques meurtrières qu'au Mali ou au Niger en 2021, selon l'ONG Acled. Plus de 40% du territoire est hors du contrôle de l'État, selon des chiffres officiels.