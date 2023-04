Deux journalistes du "Monde" et "Libération" expulsées du Burkina Faso

Le Monde "condamne avec la plus grande fermeté cette décision arbitraire" qui a obligé les deux journalistes à quitter Ouagadougou sous 24 heures. "Sophie Douce, comme sa consœur, exerce pour Le Monde Afrique un journalisme indépendant, à l'écart de toute pression." Le directeur du journal de référence, Jérôme Fenoglio, "demande aux autorités locales de revenir au plus vite sur ces décisions et de rétablir sans délai les conditions d'une information indépendante dans le pays".

Selon Libération, "Agnès Faivre et Sophie Douce sont des journalistes d'une parfaite intégrité, qui travaillaient au Burkina Faso en toute légalité, avec des visas et des accréditations valables délivrées par le gouvernement burkinabè". "Nous protestons vigoureusement contre ces expulsions absolument injustifiées et l'interdiction faite à nos journalistes de travailler en toute indépendance", peut-on lire dans l'éditorial de la rédaction. Le quotidien précise "que la publication le 27 mars de l'enquête de Libération sur les circonstances dans lesquelles a été filmée une vidéo montrant des enfants et adolescents exécutés dans une caserne militaire, par au moins un soldat, avait évidemment fortement déplu à la junte au pouvoir au Burkina Faso".