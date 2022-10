Burkina Faso : tirs de gaz lacrymogènes de l'intérieur de l'ambassade de France pour disperser des manifestants

Samedi en fin d'après-midi déjà, deux institutions françaises avaient été prises pour cible par des manifestants qui pensaient que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir par les armes en janvier 2022 et qui a été renversé par les putschistes, y avait trouvé refuge : un incendie s'était déjà déclaré devant l'ambassade de France à Ouagadougou et un autre devant l'Institut français à Bobo-Dioulasso. Le Quai d'Orsay avait formellement démenti toute implication, et avait ajouté que "le camp où se trouvent les forces françaises n’a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba, pas davantage que notre ambassade".