"Ça fait du bien d'être revenu en France" : des centaines de Français rapatriés du Niger

C'est le soulagement pour 736 personnes évacuées par l'armée, dont 498 Français, mais aussi une centaine d'Allemands, des Nigériens et des Américains. À l'aéroport de Paris, Fabrice se sent libéré. "Ça fait du bien d'être revenu en France. Toutes les frontières étaient fermées, donc, on se sentait un peu prisonnier du Niger avec une tension sécuritaire qui montait. Ce n'était pas confortable", raconte-t-il.

À 4000 km de là, à Niamey, des centaines de personnes attendent encore le quatrième avion vers la France. Il s'agit d'une évacuation volontaire, en aucun cas une obligation. Des Français ont donc choisi de rester. C'est le cas de Jean-Sébastien Josset, un employé des Nations Unies. "À titre personnel, je ne suis pas inquiet, mais je comprends les personnes qui ont décidé de partir. Tant que nous ne sommes pas en danger, directement, je pense qu'on peut continuer à travailler, à vivre ici", dit-il.