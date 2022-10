Californie : chasse à l'homme après l'évasion spectaculaire de trois détenus

Les trois détenus sont considérés comme particulièrement dangereux. Incarcéré depuis octobre 2013, Jonathan Tieu est accusé de meurtre, sur fond de guerre de gangs. Hossein Nayeri est incarcéré depuis 2014 pour enlèvement et torture : avec trois complices, il est soupçonné d'avoir enlevé en 2012 le propriétaire d'un coffee-shop, de l'avoir conduit dans le désert où leur victime cachait selon eux de l'argent, et de lui avoir tranché le pénis. Quant au troisième fugitif, Bac Duong, il attend d'être jugé pour tentative de meurtre.

Première évasion de cette prison depuis 20 ans



Leur évasion n'a été constatée qu'après un délai estimé à 16 heures par l'administration de la prison centrale pour hommes du comté d'Orange. "C’était clairement une fuite bien pensée et parfaitement planifiée", a déclaré samedi en conférence de presse le shérif du comté d’Orange, Jeff Hallock, au micro de CNN . "Nous n’en savions rien, mais cela leur a peut-être pris des semaines ou des mois, pour préparer leur évasion". Depuis au moins vingt ans, personne n'était parvenu à s'échapper de la prison de haute sécurité de Santa Anna, construite en 1968, et qui accueille quelque 900 détenus.



Cette évasion rappelle celle, de David Sweat et Richard Matt, capturés après trois semaines de traque, en juin, dans l'Etat de New York. A l'aide de perceuses, ils avaient fait des trous dans le mur de leur cellule, et pris la fuite avant de rembourrer leurs draps de vêtements, pour faire croire à leurs gardiens qu'ils dormaient. L'alerte n'avait pu être donnée qu'à l'aube.

