Californie : des centaines de visiteurs évacués de la Vallée de la Mort après des crues inédites

Un drame évité de justesse ? Grâce à une décrue et aux travaux de remise en état des routes, les 1000 personnes bloquées depuis vendredi ont pu être évacuées de la célèbre et désertique Vallée de la Mort en Californie. A l'origine de cette situation sans précédent : d'intenses et très rares chutes de pluie, ont indiqué les responsables du parc national ce samedi.

Le risque de ces épisodes de fortes pluies augmente avec la hausse de la température. Pourtant, le parc national de la Vallée de la Mort est connu pour être l'endroit le plus chaud du monde et le plus sec d'Amérique du Nord, comme l'indique son site internet. Plus d'un million et demi de touristes le visitent chaque année.