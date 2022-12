Cambodge : au moins 19 morts dans l'incendie d'un hôtel casino

Les images sont impressionnantes. Au moins 19 personnes ont trouvé la mort et des plusieurs autres ont été blessées, dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 décembre, dans l'incendie d'un hôtel casino à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, ont rapporté les autorités. Le feu, qui s'est déclaré vers 23h30 (17h30 en France mercredi) au Grand Diamond City Hotel and Casino, dans la ville cambodgienne de Poipet (ouest), a ravagé le complexe, haut de plusieurs étages, ainsi qu'une passerelle reliant deux immeubles.

Des photos montrent la manœuvre périlleuse de pompiers qui, à l'aide d'une grue, tentaient d'extraire d'un bâtiment en flammes des personnes piégées sur un balcon ou le rebord des fenêtres. Des blessés ont été envoyés dans des hôpitaux de la province thaïlandaise voisine de Sa Kaeo, a indiqué une source au ministère thaïlandais des Affaires étrangères. Des pompiers thaïlandais ont aussi été mobilisés, a-t-elle ajouté.