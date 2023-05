Avec l'espoir de résoudre 22 "cold cases", Interpol décide de faire appel au grand public

Concrètement, Interpol va publier sur son site internet et ses réseaux sociaux une sélection d'informations jusqu'alors réservées à usage interne, contenues dans ses "notices noires", dédiées à l'identification des restes humains. Pour chacune des 22 victimes, seront ainsi diffusés une photo sur la base des technologies de reconstitution faciale et des éléments sur le lieu et la date de découverte du corps, les objets personnels, les vêtements et le contexte.

"La famille, les amis, les collègues, qui parfois du jour au lendemain n'ont plus vu cette personne" pourraient fournir des informations, apporter "même un indice infime", a expliqué à l'AFP François-Xavier Laurent, gestionnaire des bases de données ADN à Interpol.