Un nouveau rapport dévoile l'ampleur des tentatives prorusses pour que les médias s’emparent de fausses informations. Au moins 250 articles de fact-checking ont été publiés sur ces contenus créés de toute pièce.

Plus de 800 organisations à travers le monde, dont de nombreux médias, ont été visées par une campagne de désinformation prorusse au cours des derniers mois. C’est ce que nous apprend un nouveau rapport, publié ce mardi 4 juin. Pendant trois mois, l’entreprise finlandaise Check First a collecté des faux contenus partagés sur X et Telegram et des mails envoyés aux rédactions. Ce qui lui a permis de mettre au jour l’ampleur de cette campagne, baptisée "Overload", et visant spécifiquement la presse.

"S'il vous plait, vérifiez cette information"

Derrière cette vaste opération se cachent des acteurs prorusses, que nous évoquions dans un autre article. Leur but ? Décrédibiliser l’Ukraine et ses soutiens occidentaux en construisant leur propre réalité et en y impliquant les médias de fact-checking afin qu’ils vérifient ces fausses informations… et participent à les rendre visibles.

C’est ainsi que la cellule des Vérificateurs a été sollicitée à plusieurs reprises par des adresses Gmail, pour vérifier des informations partagées en lien. Selon l’analyse de mails par Check First, il ressort que les liens mènent principalement à des canaux Telegram (275 fois), mais aussi à des tweets (53 fois). Par ailleurs, ces mails sont souvent envoyés autour de dates significatives ou d'événements en cours pour capitaliser sur l'intérêt du public.

Fin mars, le service des Vérificateurs a reçu plusieurs mails l'incitant à vérifier une fausse information autour d'une chute des réservations pendant les JO. - DR

Pour parvenir à ses fins, cette campagne s’appuie alors sur trois types de faux contenus : des graffitis disséminés dans plusieurs villes européennes, des captures d’écrans de médias, et puis des vidéos usurpant leur identité. "L’idée est d’avoir plusieurs faux contenus mêlés pour faire croire à une fausse histoire, mais aussi pour la rendre encore plus authentique, plus véridique", nous détaille Guillaume Kuster, cofondateur de Check First. "Avant d’envoyer les mails, ces acteurs prorusses créent un univers parallèle sur des sites qu’ils contrôlent pour faire croire aux fact-checkeurs que le fait est largement répandu. Les mails sont la dernière pièce du puzzle."

Zelensky représenté en cannibale

L’exemple type est celui d’un faux graffiti de Volodymyr Zelensky grimé en cannibale. À l’automne dernier, de nombreux médias (dont TF1info) ont cherché à vérifier cette information, qui aurait été reprise par des sites allemands selon des fausses captures d’écran. De manière générale, il apparait que la technique de solliciter les médias pour leur faire vérifier une information montée de toute pièce a fonctionné. "Pour un échantillon de contenus (comprenant environ 50 vidéos et images de graffitis), nous avons collecté plus de 250 articles renvoyant vers divers sites web d'organisations de vérification des faits et de médias légitimes faisant état de contrefaçons", illustre Check First.

À l'automne 2023, plusieurs médias ont vérifié l'authenticité de ce graffiti représentant Zelensky en cannibale - capture écran

La nature des graffitis semble, elle, d’origine humaine et pas artificielle, selon l’entreprise qui s’est appuyée sur l’université de Gand, en Belgique, pour analyser des dizaines de faux tags. Remarquablement bien exécutés, ces graffitis reprennent tous les codes culturels propres à chaque pays visé. C’est ainsi qu’un faux dessin représentant Emmanuel Macron a été signé Lekto, du nom d’un artiste avignonnais connu pour ses provocations à l’égard des autorités.

Au total, les comptes X de plus de 800 organisations originaires de plus de 75 pays ont été ciblés par le réseau, dont 104 comptes français. Check First estime que plus de 100 mails ont été envoyés à des services de fact-checking depuis le mois d’août 2023, avec un pic d’activité en février et mars.

Un faux graffiti d'Emmanuel Macron, imitant l'artiste français décrié Lekto - DR

En France, ce sont essentiellement des médias qui ont été ciblés. Ainsi, TF1 est le média dont l’identité a le plus été usurpée, avec au moins huit vidéos utilisant notre logo. Parmi les autres médias français, on peut mentionner Le Figaro (cinq vidéos), RFI (trois vidéos), ou Le Parisien (trois vidéos). Selon la liste établie par Check First, que nous avons pu consulter, quelques organisations françaises ont également été visées. On peut citer le Crous Paris, le Conseil d’État ou encore Révolution Permanente.

