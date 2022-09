Attaques au couteau au Canada : un mandat d'arrêt émis contre les deux suspects

Les deux suspects identifiés et recherchés par la police sont deux hommes appelés Damien Sanderson et Myles Sanderson. Respectivement âgés de 30 et 31 ans, ils ont des cheveux noirs et des yeux marron, ont indiqué les forces de l'ordre, sans préciser s'ils sont de la même famille. Ils se seraient enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a-t-il été spécifié.

Selon le service de police de Saskatoon, Myles Sanderson avait été condamné à près de cinq ans d'emprisonnement, notamment pour vol. Il était recherché par les forces de l'ordre depuis le mois de mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.