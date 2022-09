Canada : 10 morts dans des attaques au couteau, une chasse à l'homme lancée

Deux suspects ont été identifiés : des hommes appelés Damien Sanderson et Myles Sanderson. Respectivement âgés de 30 et 31 ans, ils auraient des cheveux noirs et des yeux marron, ont précisé les forces de l'ordre. Ils se seraient enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a spécifié Rhonda Blackmore. Les forces de police ont été déployées "à leur maximum" pour les capturer, assure-t-elle. Les suspects ont d'abord été signalés à Regina, la capitale provinciale située à plus de 300 kilomètres au sud. L'alerte et les recherches se sont ensuite étendu aux provinces voisines du Manitoba et de l'Alberta, une vaste région dont la taille équivaut à la moitié de celle de l'Europe. Pour l'heure, les deux individus sont toujours en cavale.