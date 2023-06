Canada : au moins 15 morts et dix blessés dans un accident de la route

Le minibus a été percuté par le semi-remorque en traversant les voies, a décrit la police, qui a ajouté qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident. "Malheureusement, au Manitoba et dans tout le Canada, on se souviendra de cette journée comme celle d'une tragédie d'une incroyable tristesse", a ajouté Rob Hill.

"Les nouvelles en provenance de Carberry, au Manitoba, sont tragiques", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau sur Twitter. "J'offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un proche aujourd'hui, et les blessés sont dans mes pensées. Je ne peux imaginer la douleur que vous ressentez, mais les Canadiens sont là pour vous", a-t-il ajouté.

"J'ai le cœur brisé en apprenant la nouvelle de l'accident tragique survenu près de Carberry. J'adresse mes plus sincères condoléances à toutes les personnes concernées", a de son côte réagi la Première ministre du Manitoba, Heather Stefanson.