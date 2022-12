Canada : cinq morts dans une fusillade dans la banlieue de Toronto

La police a décrit une "scène terrible". Cinq personnes ont été tuées et une autre blessée dimanche dans une fusillade dans un immeuble de la banlieue de Toronto, dans l'est du Canada, a annoncé la police. Le suspect serait décédé après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre, a indiqué devant la presse Jim MacSween, chef de la police locale. La personne blessée a été transportée à l'hôpital et ses jours ne seraient pas en danger.

En début de soirée, les policiers ont été appelés pour des tirs et "une fois arrivés sur place, les officiers ont été confrontés à une scène terrible avec plusieurs personnes déjà décédées", a expliqué Jim MacSween devant la presse, selon les médias canadiens. La police cherche maintenant quel est le motif de la tuerie et s'il y avait un lien entre les victimes et le suspect, un homme dont l'identité n'a pas été précisée.