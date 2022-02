"Convoi de la liberté" au Canada : Justin Trudeau dénonce des "blocages inacceptables"

Outre les rues de la capitale fédérale Ottawa, les chauffeurs routiers et leurs soutiens veulent frapper désormais l'économie en paralysant certaines voies commerciales essentielles. Et le blocage, depuis lundi, du pont Ambassador à la frontière avec les États-Unis inquiète autorités et les milieux économiques. Près de 2,5 millions de camions empruntent le pont Ambassador chaque année. Plus de 25% des marchandises exportées entre les États-Unis et le Canada y transitent. "Le blocage met en danger les chaînes d'approvisionnement, l'industrie automobile, parce que ce pont est un canal-clé", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, précisant que l'équipe du président Biden était en "contact étroit" avec les autorités frontalières canadiennes et américaines.