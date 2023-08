Canada : des centaines de touristes coincés toute une nuit sur un sommet des Rocheuses

"On a passé la nuit là-haut" dans le bâtiment d'accueil, a raconté à l'AFP Abby, 46 ans, une femme voyageant avec sa famille qui préfère taire son nom. "Ils nous ont fourni de l'eau, des collations et une couverture d'urgence", a-t-elle expliqué, se disant "exténuée" et "frustrée" par cette "longue, longue attente" de plus de 12 heures sur le mont Sulphur, lieu très prisé des visiteurs.

"Certains ont bravé l'obscurité et ont redescendu la montagne à pied" par les sentiers, a ajouté Abby, critiquant la lenteur des autorités à réagir. Ni les autorités du parc naturel, ni la police n'ont fait de commentaire sur cette situation. Chaque année, de très nombreux touristes grimpent la montagne Sulphur dans le parc national Banff, le plus ancien et le plus visité de tous les parcs nationaux du Canada.