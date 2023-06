Se faire livrer du cannabis par Uber Eats, c'est désormais possible au Canada

Quelques règles encadrent néanmoins ce service. La personne qui commande doit avoir 19 ans, l'âge minimal requis dans ces provinces pour consommer du cannabis, et être en état de sobriété. Par ailleurs, seuls les employés des détaillants de cannabis agréés par les provinces, et non les livreurs Uber habituels, peuvent livrer les commandes.

Une fois celle-ci effectuée sur l'application, l'employé vérifiera au domicile du client qu'il ne présente pas de signes d'intoxication, comme des yeux injectés de sang ou des troubles de l'élocution, et vérifiera sa pièce d'identité pour s'assurer qu'il a l'âge légal et que son nom correspond à celui qui figure sur la commande. Si l'employé détermine que le client n'est pas sobre, il ne lui donnera pas sa commande, assure l'entreprise.