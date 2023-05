Feux de forêts au Canada : près de 400.000 hectares brûlés, l'ouest canadien appelle à l'aide

Les pompiers se concentrent sur ceux qui menacent les habitations, notamment autour de la principale ville d'Edmonton. Selon les autorités, près de 300 patients et résidents de centres de soins de longue durée ont dû être évacués, et plus de 50 écoles étaient fermées. Plusieurs compagnies pétrolières - Vermilion Energy et Crescent Point Energy, notamment - ont indiqué lundi avoir dû interrompre leur production par endroits en raison des feux.

La province canadienne de l'Alberta, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, "a connu un printemps chaud et sec, il a suffi de quelques étincelles pour déclencher des incendies vraiment effrayants", a expliqué ce week-end Danielle Smith. La Première ministre de la province a prévenu lundi soir que les feux "pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois".