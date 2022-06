Canada : la découverte inédite d'un bébé mammouth laineux momifié

Il s'agit vraisemblablement d'une femelle baptisée "Nun cho ga", pour "gros bébé animal" en langue autochtone, et dont la peau et le poil sont intacts. L'animal serait mort il y a plus de 30.000 ans, quand la région était parcourue par des mammouths laineux, des chevaux sauvages, des lions des cavernes et des bisons des steppes géants.

Le territoire du Yukon est connu dans le monde pour ses fossiles d'animaux de l'ère glaciaire, mais "des restes momifiés avec peau et cheveux sont rarement déterrés", a souligné le gouvernement du Yukon.