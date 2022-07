Canada : le pape "demande pardon pour le mal" fait par l'Église aux autochtones

"Les politiques d'assimilation ont fini par marginaliser systématiquement les peuples autochtones", a reconnu le pape François, "vos langues et vos cultures ont été dénigrées et supprimées" et "les enfants ont subi des abus physiques et verbaux,

psychologiques et spirituels".

Quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces écoles, où ils étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Petit à petit, le Canada ouvre les yeux sur ce passé qualifié aujourd'hui de "génocide culturel" : la découverte de plus de 1300 sépultures anonymes en 2021, près de plusieurs de ces pensionnats, a créé une onde de choc dans le pays.