Canada : les feux ravagent toujours la province d’Alberta, 92 foyers toujours actifs

L’heure n’est pas à l’accalmie, puisque le temps sec et les vents changeants augmentent le risque de propagation des feux de forêt et rendent les conditions de travail des pompiers plus difficiles. "Le changement de direction du vent peut poser un problème aux pompiers car la trajectoire des incendies change soudainement", selon Christie Tucker, porte-parole de l'agence Alberta Wildfire, tandis que le gouvernement continue d’insister dans ses messages d’alerte sur le fait que "des conditions chaudes et sèches persistent dans la plupart des régions de la province, entraînant de nombreux incendies de forêt".

Les autorités rappellent également que "l'état d'urgence provincial" est toujours d’actualité. D’après un dernier bilan donné dimanche et cité par Radio Canada, plus de 500.000 hectares sont déjà partis en fumée dans ces incendies qui affectent majoritairement la forêt boréale. La ville de Calgary fait l’objet depuis mardi d’une alerte météorologique spéciale pour prévenir ses habitants de la mauvaise qualité de l’air, vicié par les immenses fumées provoquées par les feux. Le même jour, un ordre d'évacuation a été partiellement levé pour Drayton Valley et certaines parties du comté de Brazeau, dans le centre de l'Alberta, permettant aux habitants de regagner peu à peu leur domicile.