Canada : quatre morts et des centaines de milliers de foyers sans électricité après de violents orages

De violents orages ont touché, samedi, l'Est du Canada. Des intempéries qui ont fat quatre morts et privé de courant près de 900.000 foyers dans les provinces de l'Ontario et du Québec. Sur Twitter, la police de l'Ontario a recensé trois décès et plusieurs blessés, victimes d'un violent épisode orageux estival. Une personne a perdu la vie lors de la chute d'un arbre en milieu de journée sur la caravane qui l'abritait, dans le comté de Brant, au sud de Toronto.

Dans cette même région et quelques minutes plus tard, une femme de plus de 70 ans, se déplaçant à pied sous la tempête, a quant à elle été écrasée par un arbre, selon la même source. Plus au nord, dans la capitale fédérale Ottawa, une personne a perdu la vie en raison des orages, mais la police locale, lors d'une conférence de presse, s'est refusé à davantage de précisions.