Canada : que sait-on de ces images d'hélicoptère déversant un liquide inflammable sur les feux ?

Ici, pas de montage ni d'effet d'optique. Si aucune de ces images n'est récente, elles représentent bien toutes une tentative de mettre le feu à une zone forestière. À titre d'exemple, l'une des photos sur laquelle un hélicoptère largue des flammes est une capture d'écran d'un article du magazine Wired. Publié en 2015, il est titré sur cet "hélicoptère lanceur de flammes qui lutte contre les incendies de forêt".

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, il est en effet possible de combattre le feu par le feu. Mais de manière contrôlée. C'est ce qu'on appelle un brûlage dirigé. Sur son site, le Comité Technique International de prévention et d'extinction de Feu, explique cette technique : "Parfois, des contre-feux peuvent être allumés dans le cadre d'un brûlage dirigé afin de priver un feu du combustible dont il a besoin pour se propager." Un feu est allumé intentionnellement, dans une zone très précise et contrôlée par des spécialistes, pour créer des zones "pare-feux", où les flammes ne peuvent plus avancer.