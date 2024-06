Reconnu coupable du meurtre de six femmes, Robert Pickton est décédé dans un hôpital du Québec deux semaines après avoir été attaqué par un co-détenu. Le septuagénaire, ancien éleveur de porc près de Vancouver, purgeait une peine à vie depuis 2007. Les ADN d’une trentaine de femmes avaient été retrouvés dans sa ferme lors d’une enquête qui a bouleversé la province de Colombie-Britannique au tournant des années 2000.

Il emporte une partie de son mystère avec lui. Robert Pickton, l’un des plus grands tueurs en série de l’histoire du Canada, a succombé à ses blessures vendredi 31 mai après avoir été agressé par un codétenu deux semaines plus tôt. L’homme de 74 ans, condamné à la prison à vie en 2007, avait été transporté dans un hôpital du Québec où il avait été placé dans un coma artificiel selon la chaîne CTV. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’attaque dont l’auteur, âgé de 51 ans, a été identifié.

Il se vantait d'avoir tué 49 femmes

"Nous sommes conscients que l'affaire de ce délinquant a eu un impact dévastateur sur les communautés de la Colombie-Britannique et de tout le pays, notamment les peuples autochtones, les victimes et leurs familles. Nos pensées les accompagnent", ont déclaré les services pénitentiaires canadiens dans un communiqué relayé par l’AFP.

Robert Pickton a été reconnu coupable des meurtres de six femmes, commis entre 1997 et 2001, après avoir été inculpé pour 26 homicides. Mais le nombre de ses victimes pourrait être encore plus grand. Les restes et les ADN de 33 femmes ont été retrouvés dans sa ferme près de Vancouver, à l’ouest du Canada. Lui se vantait auprès d’un policier d’en avoir tué 49 et d'avoir dépecé leurs corps.

Photo non datée de Robert Pickton, l'un des tueurs en série majeurs du Canada, mort le 31 mai 2024 après une agression en prison. - BCTV NEWS FOR GLOBAL / AFP

Le procès de Robert Pickton reste à ce jour l'un des plus coûteux et des plus longs de l'histoire du Canada. Un témoin avait expliqué à la barre que cet éleveur de porcs lui avait raconté comment il étranglait ses victimes et donnait leurs restes à manger à ses bêtes. "Pour certains, la mort de ce célèbre tueur en série permettra de tourner la page, tandis que pour d'autres, elle rouvrira de vieilles blessures", a déclaré le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, cité par CTV.

C'est un jour difficile pour tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de sa cruauté et de ses crimes odieux David Eby, Premier ministre de la Colombie-Britannique

"C'est un jour difficile pour tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de sa cruauté et de ses crimes odieux", a ajouté David Eby. La police de Vancouver avait été critiquée à l'époque pour ne pas avoir pris les disparitions au sérieux parce que plusieurs des femmes étaient des prostituées, des toxicomanes ou des autochtones.

"Robert Pickton s'est attaqué aux personnes les plus vulnérables de notre société, a encore souligné le Premier ministre de la province. Ces femmes ont été mises à l'écart, considérées comme moins qu'égales et moins que dignes en raison de ce qu'elles étaient. Nous nous sommes engagés à reconnaître la dignité de chaque personne afin d'éviter qu'une telle chose ne se reproduise. Bon débarras !".

Avant le décès de Robert Pickton, les familles de ses victimes présumées, mais encore non reconnues par la justice ont assuré qu’elles ne cesseraient pas de se battre pour enfin connaître la vérité.