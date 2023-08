Canal de Panama : à cause de la sécheresse, des centaines de bateaux bloqués cet été

Depuis une importante sécheresse qui a frappé la région en 2019 et 2020, les autorités gérant le canal de Panama ont mis en place des procédures pour limiter les risques de traversée des navires, alors que la quantité d'eau présente dans la voie d'eau se fait au fil des ans de plus en plus critique. Au printemps dernier, elles avaient déjà mis en place des restrictions de navigation pour les plus gros bateaux, à cause de la pénurie d'eau dans le canal.