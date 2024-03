Cancer de Kate Middleton : la vidéo de la princesse de Galles n'échappe pas aux théories complotistes

Dans une vidéo publiée vendredi, Kate Middleton a annoncé être atteinte d'un cancer. Un diagnostic qui a fait taire la majorité des spéculations autour de son état de santé. Toutefois, des internautes continuent d'alimenter des théories complotistes autour de la princesse de Galles.

Même face aux faits, ils continuent de défendre de folles théories. Après la diffusion ce vendredi 22 mars de la vidéo de Kate Middleton, dans laquelle la princesse de Galles révèle être atteinte d'un cancer, des internautes remettent en doute l'authenticité de ce témoignage. Face à une prise de parole courageuse qui a ému le Royaume-Uni, eux assurent que les images ont été générées par l'intelligence artificielle.

Le #KateGate ne s'épuise pas

La vidéo de Kate Middleton étant pourtant supposée mettre un terme à des semaines de spéculations. Dans cette séquence de deux minutes tournées dans les jardins du château de Windsor, la princesse de Galles annonce avoir entamé une chimiothérapie préventive pour traiter un cancer diagnostiqué en janvier. Une manière de faire taire les rumeurs alimentées par la diffusion d'une image retouchée et des mois d'absence médiatique. Sauf que la séquence, diffusée à 18h (heure locale), n'a pas calmé les esprits les plus conspirationnistes.

À peine mise en ligne, la vidéo a nourri une nouvelle vague de rumeurs. Sur le réseau social X, le hashtag #KateGate a connu un pic d'activité dans la soirée de vendredi et a été utilisé dans plus de 13.000 publications depuis le 22 mars, d'après l'outil d'analyse Visibrain. Sur Tiktok, des clips continuent d'engendrer des dizaines de milliers de vues. Tous soupçonnent la famille royale d'avoir mis en ligne une fausse vidéo afin de garder le secret sur l'état de santé de la princesse de Galles.

Pour preuve, certains superposent le visage de Meghan Markle sur la vidéo de Kate Middleton, cherchant à démontrer la "simplicité" d'un deepfake, ces vidéos générées grâce à l'intelligence artificielle. "L'IA est fantastique, Meghan fait la même déclaration que Kate", ironise par un exemple un internaute, omettant de préciser à quel point la fausse vidéo de la princesse de Sussex est de mauvaise qualité et visiblement altérée. D'autres croient voir que la bague de fiançailles de Kate Middleton "disparait brièvement" lorsqu'elle réalise des mouvements de la main. Une simple illusion liée à la compression de la vidéo. Pour rappel, sur les réseaux sociaux comme X, le niveau de compression des vidéos est très élevé afin de ne pas ralentir le chargement des documents volumineux. Or, il est notoire que cette opération provoque des changements, et particulièrement dans les données d'arrière-plan, altérant les détails. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il y a un mouvement. Dans la vidéo originale, notamment disponible en très haute qualité sur YouTube, aucune bague ne disparaît aux doigts de la princesse de Galles. Enfin, une publication vue plus d'un million de fois indique que les outils de détection des deepfakes permettent de confirmer cette théorie, à partir d'une simple capture d'écran. Sauf qu'aucun outil fiable n'amène les résultats publiés par cet internaute, bien au contraire.

Si la bague de Kate Middleton disparait sur la vidéo des internautes, c'est un effet lié à la compression - Capture d'écran

Dans un communiqué diffusé auprès des médias britanniques, le studio à l'origine du tournage, BBC Studios, a souligné qu'il n'y avait eu aucune modification de la vidéo et que les images avaient été tournées au courant de la semaine. Malgré la crédibilité de ce studio de production, qui avait également été chargé de couvrir le couronnement du roi Charles III et les funérailles de la reine Elizabeth II, les internautes continuent à remettre en cause les faits, plongeant un peu plus dans une réalité alternative.