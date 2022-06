Canicule : que sait-on de cette vidéo montrant "des milliers de bovins morts" à cause de la chaleur ?

Or, les autorités de cet État américain ont déclaré à la presse que de nombreux troupeaux ont succombé à la vague de chaleur qui a frappé le territoire. Le département de la santé et de l'environnement du Kansas, cité par Reuters, affirme ainsi qu'au moins 2000 décès de bovins ont été enregistrés dans la partie sud-ouest de l'État. La vidéo en montre quelque 450. Un chiffre qui ne reflète cependant pas la totalité des pertes, puisqu'il s'appuie sur les chiffres remontés par les seules fermes qui ont demandé de l'aide pour se débarrasser des carcasses. Ce qui suggère que le décompte réel pourrait être plus élevé. Selon l'estimation de DTN, une société spécialisée dans l'analyse et les données en temps réel sur la météo et l'agriculture, "10.000 bovins" aurait succombé à travers les feed-lots.

Une hécatombe qui serait effectivement liée à la chaleur. Comme le montre la plateforme de données météorologique de l'Université du Kansas, l'État a connu une forte augmentation des températures en un court laps de temps, sans que celles-ci baissent pendant la nuit. Entre le lundi 13 et le mercredi 15 juin, les températures maximales oscillaient entre 38 et 40 degrés. La nuit, le mercure ne redescendait pas sous les 20 degrés. Trois jours de chaleur intense, couplée à une hausse de l'humidité et de la disparition du vent.