L'Arabie Saoudite a annoncé ce dimanche la mort de 1301 personnes pendant le hajj, grand pèlerinage annuel musulman. Ces pèlerins sont décédés sous des chaleurs caniculaires. La plupart n'étaient pas en possession d'autorisations pour ce rassemblement.

Le bilan continue de s'alourdir. L'Arabie Saoudite a annoncé, ce dimanche 23 juin, la mort de 1301 pèlerins lors du hajj, grand pèlerinage musulman, qui s'est tenu la semaine dernière sous des chaleurs caniculaires. Le pays a souligné que la plupart de ces personnes n'étaient pas munies d'autorisations pour ce grand rassemblement annuel.

"Malheureusement, le nombre de morts a atteint 1301, dont 83% n'étaient pas autorisés à accomplir le hajj. Ils avaient parcouru de longues distances sous le soleil, sans abri adéquat ni confort", a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne.

Des voyages vers La Mecque sans les permis nécessaires

Les autorités égyptiennes ont d'ailleurs ordonné samedi la révocation des licences de 16 sociétés touristiques et le renvoi de leurs responsables devant le parquet pour "fraude", après avoir fait voyager des pèlerins illégalement vers La Mecque. Vendredi, un décompte établi par l'AFP évaluait à plus de 1100 le bilan de morts lors du hajj, dont plus de la moitié en provenance d'Égypte. D'autres victimes provenaient également de Jordanie, d'Indonésie, d'Iran ou encore du Sénégal.

Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles tentent de participer au pèlerinage sans avoir les permis nécessaires, payants et octroyés selon des quotas, qui donnent accès notamment aux installations climatisées. Un haut responsable saoudien a défendu vendredi la gestion par le royaume du pèlerinage du hajj qui s'est officiellement terminé mercredi. "L'État n'a pas failli, mais il y a eu une erreur d'appréciation de la part des gens qui n'ont pas mesuré les risques encourus", a déclaré à l'AFP ce responsable.

Début juin, l'Arabie saoudite a annoncé que ses forces avaient refoulé de La Mecque plus de 300.000 pèlerins non enregistrés, dont 153.998 étrangers entrés dans le royaume avec des visas de tourisme, sans passer par les circuits officiels. Il semble cependant qu'un grand nombre de pèlerins sans autorisation aient réussi à participer aux rituels qui se sont déroulés sur plusieurs jours, dans des conditions particulièrement éprouvantes.

Le hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, est l'un des cinq piliers de l'islam. Les musulmans qui en ont les moyens doivent l'accomplir au moins une fois dans leur vie. Le hajj subit de plus en plus les effets du changement climatique, selon une étude saoudienne publiée en mai. La température a par exemple atteint les 51,8°C à La Mecque, ces derniers jours.