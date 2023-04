Chaleur historique en Espagne : un cheval meurt déshydraté en tirant une calèche

Alors que quelque 1800 chevaux peuvent circuler dans la ville un jour de Feria, dans des conditions strictes, il s'agit là d'une "situation malheureuse mais isolée", a estimé le responsable de la mairie. À cause des températures exceptionnelles, l'équipe vétérinaire a été augmentée pour les fêtes de la ville et un abreuvoir supplémentaire a été installé. Et depuis mercredi, une équipe de 20 policiers en civil est chargée de veiller à ce que les animaux ne soient pas maltraités, effectuant notamment des alcootests sur les cavaliers et les chauffeurs.