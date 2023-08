Canicule en Corée du Sud : un rassemblement géant de scouts vire à "la honte nationale"

L'organisation du Jamboree par le pays a tout de même été fustigée par les médias locaux, qui ont qualifié la situation de "honte nationale", vu le temps dont a disposé la Corée du Sud pour préparer ce gigantesque rassemblement. Devant les caméras de la chaîne de télévision sud-coréenne SBS, une mère américaine d'origine coréenne a affirmé que sa fille de 15 ans avait perdu connaissance lors du Jamboree, et que l'ambulance avait mis 45 minutes à arriver. "Ses yeux s'étaient retournés et on voyait le blanc de ses yeux", a raconté la mère de famille, qui a ajouté : "Ces 45 minutes ont été terrifiantes pour nous. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qui aurait pu se passer pendant ce temps. Comment la Corée du Sud peut-elle permettre que des enfants soient laissés comme cela ?"