Canicule : au moins 500 morts en raison des fortes chaleurs en Espagne

Selon des données préliminaires publiées mercredi par l'agence météorologique nationale (Aemet), la vague de chaleur qui s'est abattue sur la péninsule ibérique pourrait bien avoir été la plus intense jamais enregistrée dans le pays. Cette vague de chaleur qui a duré du 9 au 18 juillet a été celle présentant la "plus forte anomalie" de température enregistrée dans le pays depuis le début de la compilation des données en 1975, selon une porte-parole.

Synonyme en quelque sorte d'intensité de l'épisode caniculaire, l'anomalie est la différence entre la température moyenne marquant le début de la vague dans le pays et la maximale enregistrée durant l'épisode. Elle s'est élevée à 4,2 degrés, soit le chiffre le plus haut historiquement. "Nous parlons aussi, au minimum, de la troisième (vague de chaleur) en durée" après 2015 (26 jours) et 2003 (16 jours) mais sa durée pourrait in fine "augmenter".

Si la vague de chaleur lors de laquelle les températures ont dépassé les 45°C s'est officiellement achevée lundi en Espagne, le thermomètre a relativement peu baissé depuis et l'Aemet pourrait donc estimer a posteriori qu'elle s'est poursuivie. Ces températures exceptionnellement élevées ont attisé d'énormes incendies depuis la semaine dernière à travers le pays, dont l'un a entraîné la mort d'un pompier et d'un berger près de Zamora.