Jusqu'à 41°C : en pleine canicule, l'Acropole d'Athènes contrainte de fermer ses portes

Un symbole de la Grèce heurté par la canicule. Vendredi 14 juillet, l'Acropole d'Athènes a été fermée par le ministère grec que de la Culture en raison de la canicule. La décision a été prise de fermer les portes de ce joyau de la Grèce aux heures les plus chaudes, entre 11h30 et 17h30. Prise vendredi, la décision a été reconduite pour la journée de samedi 15 juillet.

"Pour la protection des travailleurs et (...) des visiteurs, au moins pendant les heures de 'pic' des températures de 12h00 à 17h00 , il faut une suspension du site archéologique", a justifié la ministre grecque de la Culture Lina Mendoni sur la chaîne de télévision publique ERT. Si le thermomètre affichait une température de 40°C à 41°C vendredi, "la véritable température ressentie (...) par le corps est considérablement plus élevée", a jugé la membre de l'exécutif grec. Les chaleurs devraient rester les mêmes samedi, d'après les prévisionnistes.

Peu avant, l'Éphorie archéologique de la ville d'Athènes avait annoncé dans un communiqué la fermeture aux heures les plus chaudes vendredi du site antique classé au patrimoine de l'humanité de l'Unesco et qui est le plus visité de Grèce. Aux alentours du Rocher sacré, l'Agora antique ou le cimetière antique du Céramique, resteront, eux, ouverts.