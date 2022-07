Canicule au Royaume-Uni : les pompiers confrontés à leur pire journée "depuis la Seconde Guerre mondiale"

Les pompiers de Londres ont connu, mardi 19 juillet, leur journée "la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale", souligne la BBC, alors que des incendies faisaient rage dans tout le Royaume-Uni, notamment aux portes de la capitale londonienne. Ces feux de forêts se sont déclenchés à la suite des fortes températures qui ont touché le pays la même journée : plus de 40°C ont été enregistrés par Met Office, le service météorologique du Royaume-Uni, à l'aéroport d'Heathrow, situé à l'ouest de Londres.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a expliqué que les pompiers recevaient, en moyenne, 500 appels lors d'une journée bien remplie, mais qu'ils avaient reçu plus de 2600 appels ce mardi, alors que plus d'une douzaine d'incendies s'étaient déclenchés en même temps détruisant des entreprises, des maisons, des écoles et plusieurs églises.