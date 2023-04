44,6°C en Thaïlande, 40,6°C au Bangladesh... l'Asie écrasée par un pic de chaleur

Un soleil de plomb. Depuis plusieurs jours, des pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est sont confrontées à des températures particulièrement élevées, et inhabituelles à cette période de l'année. Il s'agit de la "pire vague de chaleur d'avril dans l'histoire" du continent, assure Maximiliano Herrera, climatologue et historien de la météo, dans les colonnes du Guardian. "La chaleur record de cette année en Asie du Sud est clairement une tendance climatique et va poser des défis pour la santé publique dans les années à venir", prévient Fahad Saeed, un chercheur de l'institut Climate Analytics, basé au Pakistan.