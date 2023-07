Incendies en Grèce : de Rhodes à Corfou, le point sur la situation

Sur l'île de Rhodes, en mer Égée, plus de 266 pompiers, épaulés par deux hélicoptères et deux bombardiers d'eau, s'efforcent de circonscrire le feu dans le sud et l'ouest de l'île. Face à la progression du sinistre, le pays a organisé ce week-end "la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce" : 30.000 personnes ont été contraintes de fuir les flammes. Parmi elles, des touristes, qui, en période estivale, sont très nombreux sur l'île. Des centaines d'entre eux, en particulier britanniques, allemands ou français, patientaient dimanche soir à l'aéroport international de Rhodes, en quête d'un vol pour rentrer chez eux, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers l'île.